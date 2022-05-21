"Не осознала, что воюет не против НАТО": Подоляк объяснил, почему "не о чем говорить" с Россией

"Не осознала, что воюет не против НАТО": Подоляк объяснил, почему "не о чем говорить" с Россией

Переговоры Украины с Россией не будут проходить до тех пор, пока это государство не сможет объективно смотреть на ситуацию. РФ до сих пор не осознала, что она уже 85 дней воюет против Украины, а не против НАТО.

Однако переговоры – это также обязательный инструмент во время войны.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию "Настоящее Время".

"На сегодняшний день, к сожалению, Россия вернулась к такому первоначальному не совсем выразительному представлению о мире и своей роли в мире, до сих пор не осознала, что она уже 85 дней воюет против Украины, а не против НАТО, я еще раз подчеркну. И, естественно., это мешает им адекватно воспринимать и переговорный процесс", – рассказал Подоляк.

"Это же как в человеческих отношениях. Если стороны не имеют интереса, не видят взаимных точек обсуждения, то им не будет интересно общаться. Так же и в переговорном процессе. Не о чем говорить, нет пересекающихся линий, когда стороны готовы определенно и объективно, подчеркиваю, логично объяснять свои мотивы. Трудно слушать все время, когда тебе говорят: "У вас там нацисты", – объяснил советник главы ОП.

В то же время он подчеркнул, что переговоры – это также обязательный инструмент во время войны. По его словам, есть военная, дипломатическая и переговорная составляющие. Но переговоры – это площадка, на которой стороны, во-первых, адекватно оценивают себя, а во-вторых, адекватно оценивают ход боевых действий и, кроме того, позицию своей страны.

Напомним, Ватикан заявил о готовности стать посредником для переговоров между Украиной и Россией, если на это согласятся обе стороны.