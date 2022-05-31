"Не останавливаюсь!": Денисова заявила, что обжалует свое увольнение в суде

"Не останавливаюсь!": Денисова заявила, что обжалует свое увольнение в суде

Бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что парламент уволил ее вопреки Конституции, законам Украины и международным стандартам. Это решение экс-обмудсмен обжалует в суде.

В то же время Денисова сообщила, что не останавливается и в дальнейшем будет защищать Украину и права ее граждан.

Об этом экс-уполномоченная написала в Сети.

"Сегодня последний день моего пребывания в должности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Я благодарна Вам всем. Я благодарна моей команде за доверие, поддержку и слаженную работу", – говорится в сообщении Денисовой.

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"Меня уволено вопреки Конституции, законам Украины и международным стандартам. Это решение я буду обжаловать в суде. Закон един для всех! Не останавливаюсь! В будущем буду защищать Украину и права наших граждан", – добавила она.

Напомним, 31 мая Верховная Рада уволила Денисову с должности уполномоченного по правам человека.

Ранее нардеп от "Слуги народа" Павел Фролов заявлял, что якобы с начала войны Денисова не занималась своей работой и находилась за границей.

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