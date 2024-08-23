"Не оставим в покое триколоры оккупанта": Зеленский поздравил украинцев с Днем Прапора

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного Флага. Он подчеркнул, что "мы выжимаем из Украины оккупанта, чтобы наш сине-желтый флаг развевался над гордой землей".

Об этом глава государства заявил во время участия в торжествах по случаю Дня Государственного Флага Украины.

"Сегодня мы – как всегда накануне нашего Дня Независимости Украины – чествуем украинские национальные цвета. Наш флаг, который ведет украинский народ через историю на протяжении веков. Мы объединены этими цветами, мы объединены этим флагом со многими поколениями украинцев, которые боролись ради Украины. Которые освобождали от захватчиков нашу землю, которые мечтали о независимой Украине и которые творили нашу национальную государственность", – сказал Зеленский.

Он добавил, в цветах украинского флага – весь опыт народа, его память и путь Украины. Этот путь никогда не был легким, но он сделал украинцев такими смелыми, такими сильными.

Президент указал, что украинцы вдохновляют весь мир, возвращая не только себе, но и людям других народов уверенность, что в нашем мире все же есть место для справедливости.

"Потому что мы сейчас, в этой войне – в первую очередь отвоевываем для Украины и украинцев именно право на справедливость, на свое: на свою свободу и национальное достоинство, на свою безопасность, на свое собственное государство и на то, что преступники, которые пришли разрушить Украину и принесли руины в наш дом, точно будут иметь руины у себя дома. А также исторический путь Украины и дух наших национальных цветов научил нас тому, что украинское идет вверх, что Украина укрепляется и достигает своих целей только при условии, что наши люди действительно вместе. В единстве – ради сине-желтого флага и Украины", – сказал в речи глава государства.

Он подчеркнул, что мы живем в определяющее время для Украины. Украинцы защищают независимость государства и защитят.

"Мы выжимаем из Украины оккупанта — и не оставим в покое его триколоры. И мы должны отстроить Украину, наш дом, после этой войны — чтобы наш, украинский сине-желтый развевался так, как этого заслуживает Украина — над гордой землей и посреди безопасной, свободной и европейской жизни", – сказал Зеленский.

Он также принял участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

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К слову, в День Флага Украины с официальным визитом в Киев прибыл премьер Индии Нарендра Моди. В столице у него запланирована встреча с Зеленским.

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