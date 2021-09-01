"Не от большого ума": у Путина истерически отреагировали на заявление Зеленского о самом грязном в мире российском газе

"Не от большого ума": у Путина истерически отреагировали на заявление Зеленского о самом грязном в мире российском газе

Лавров осудил слова Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газ самым грязным в мире. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров резко отреагировал на эти слова.

Об этом сообщает ТАСС.

"Заявления президента Украины Владимира Зеленского о самом грязном в мире российском газе делаются не от большого ума", — считает он.

Напомним:

Во вторник, 31 августа, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США обсудил с министром энергетики Дженнифер Гренхольм риски, которые несет российский газопровод "Северный поток-2". "Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций", — заявил он.

из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций", — заявил он. Ранее Германия и США заключили соглашение по "Северному потоку-2".

по "Северному потоку-2". Вопрос безопасности Украины после введения "Северного потока-2" обсуждался также на встрече Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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