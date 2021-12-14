"Не отдадим своей свободы никогда": Зеленский рассказал, как Украина будет защищаться в случае нападения РФ

"Не отдадим своей свободы никогда": Зеленский рассказал, как Украина будет защищаться в случае нападения РФ

Зеленский говорит, что коллективных усилий пока не хватает, чтобы вернуть РФ к содержательным переговорам по Донбассу.

В случае полномасштабного нападения РФ на Украину, военные ВСУ будут защищать свою землю и граждан при любых обстоятельствах и от любых посягательств.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью La Repubblic, пишет пресс-служба главы государства.

Зеленский подчеркнул, что украинцы никогда не отдадут свою свободу. Впрочем, по его словам, коллективных усилий Европы и США, к сожалению, недостаточно, чтобы вернуть российскую сторону к содержательным переговорам по прекращению войны на Донбассе. Однако глава государства отметил, что Украина безусловно благодарна странам за оказанную поддержку.

"Мы будем защищать нашу землю и наших людей при любых обстоятельствах и от любых посягательств. Украинцы не отдадут свою свободу никогда. Тем временем в Москве уже могут открывать музей с коллекцией разнообразных осуждений. Безусловно, мы благодарны за оказанную поддержку, но коллективных усилий пока не хватает, чтобы вернуть российскую сторону не только к прогнозируемой политике, которая была бы основана на уважении международного права и государств-соседей, но и просто к содержательным переговорам о мире на востоке Украины", — сказал Зеленский.

В качестве примера он привел привести одну из договоренностей "нормандского саммита" в Париже 2019 года, которая не выполняется до сих пор, — это договоренность насчет пленных.

"Сотни наших людей удерживают в плену на оккупированной территории, и Россия дала четкое обещание обеспечить полный и безусловный допуск к ним международных организаций. Но этого не происходит, потому что украинские пленные находятся в таком ужасном состоянии, что Россия не может их показывать Красному Кресту", – указал Зеленский.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в случае полномасштабного нападения РФ на Украину "война придет и в европейские страны".

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