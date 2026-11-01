Не отдадим то, что они не смогли захватить: Зеленский о территориальных ультиматумах Кремля через США

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Владимир Зеленский заявил, что главной темой возможной встречи лидеров — его самого, Путина и Трампа, которую украинский лидер предлагает провести в Турции, должно стать достижение полного и безусловного прекращения огня.

Об этом глава государства, вчера встретившийся с Реджепом Эрдоганом, перед отъездом из Турции сказал в эксклюзивном интервью CNN TÜRK.

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По его словам, переговоры на уровне технических групп получат на повестке дня такие темы, как прекращение огня в энергетике, морское прекращение огня и обмен пленными. Они обсудят, возможно ли это и как подготовиться к саммиту лидеров.

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В то же время главным пунктом повестки дня саммита лидеров Зеленский называет достижение безусловного и полного прекращения огня, а также его мониторинг с помощью «мощного механизма».

«Достижение прекращения огня — это одно. Как вы будете его контролировать потом, как вы будете его контролировать и кто это будет контролировать — это совсем другое. Затем речь идет о дорожной карте для прекращения войны», — объяснил глава государства.

Еще одной важной темой он назвал гарантии безопасности для Украины.

«Недавно Россия тоже выразила желание получить гарантии безопасности. Однако именно на нас напали. Мы являемся той стороной, которая нуждается в гарантиях безопасности. Но Россия также поднимает этот вопрос. Это значит, что все готовы обсуждать его», — добавил Зеленский.

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Вопросы территорий

Зеленский еще раз повторил, что не собирается признавать оккупированные украинские территории частью России.

«Мы не можем согласиться с тем, что наши восточные территории, включая находящийся под временной российской оккупацией Крым, принадлежат России. Это противоречило бы нашей чести, воле общества и нашей Конституции. Они требуют, чтобы мы добровольно отказались от территорий, которые им самим захватить не удалось. Это глупая идея. Она иррациональна», — заверил он.

Он добавил, что Москва пытается передавать такие требования Украине через разных посредников, в том числе американских.

«Территориальный вопрос чрезвычайно щепетильный. Прежде всего, мы должны думать о людях. Мы должны решить их проблемы. Мы должны обсуждать вопросы на уровне руководства, такие как: Как мы будем жить дальше? и „Какие гарантии безопасности?“ И самое главное, как остановить войну и предотвратить ее повторное начало», — подытожил Зеленский.

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Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган поддержал территориальную целостность Украины и сделал заявление о морских атаках.

Также мы писали, что во время встречи в Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали дальнейшую работу Черноморского зернового коридора и обсудили расширение будущей дипломатической площадки.

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