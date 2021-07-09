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"Не отправим в Афганистан еще одно поколение американцев": Байден сообщил, когда завершится вывод войск США

"Не отправим в Афганистан еще одно поколение американцев": Байден сообщил, когда завершится вывод войск США

Associated Press

По мнению президента США, американские военные выполнили все поставленные задачи.

Процесс вывода войск США из Афганистана завершится 31 августа.

Об этом заявил президент США Джо Байден, — пишет CNN. 

Он добавил, что процесс вывода войск США проходит безопасно и организованно.

По мнению президента США, американские военные выполнили все поставленные задачи.

Байден подчеркнул, что власти не отправят в Афганистан еще одно поколение американцев, если для этого не будет четких причин.

"Нужно ли нам отправлять туда их детей, внуков? Вы бы отправили туда ваших собственных детей?", — риторически спросил президент США у журналистов. 

Он напомнил, что на афганской территории погибли около 2 тысяч американских военных, порядка 20 тыс. получили ранения.

Ранее американские военные покинули авиабазу в Афганистане

Как сообщалось, в середине апреля Джо Байден объявил о выводе войск США из Афганистана. Президент США отметил, что процесс вывода войск будет осуществляться упорядоченно и по полной координации с союзниками.

Напомним, что США уже вывели большую часть своих войск из Афганистана и передали в распоряжение 6 баз.

Стало известно, что с авиабазы Баграм в Афганистане, которая играла ключевую роль последние почти 20 лет, вылетели последние военные США и НАТО.

Также США и дальше будут поддерживать Афганистан, даже после вывода американских войск.

Американские военные покидают военные базы в Афганистане – "Секретные материалы"

Американские военные покидают военные базы в Афганистане – "Секретные материалы"

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