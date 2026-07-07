"Не отправляйте их мне": Трамп эмоционально отреагировал на фото войны в Украине

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что регулярно получает снимки с места боевых действий в Украине. Однако эти кадры слишком трудны для восприятия.

Об этом Дональд Трамп рассказал во время официальной встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Американский политик отметил, что лично видел, как выглядят поля боя на фотографиях, которые ему предоставляет руководство Пентагона.

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«Я видел поля боя. Мне присылают фотографии. Мне действительно хочется сказать: „Не присылайте их мне“», — отметил Дональд Трамп.

По словам лидера США, ему посылает эти фото военный министр США Пит Хегсет.

«Пит Хегсет присылает мне фотографии. Я говорю: „Пите, знаешь что? Это портит общее впечатление“», — добавил президент США.

Война в Украине — последние новости

Напомним, Трамп заявил, что после разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным считает, что обе стороны стремятся заключить соглашение.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул на переломный момент после разговора с Трампом.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут встречу на саммите НАТО 8 июля в 14.30 по киевскому времени.

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