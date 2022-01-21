Не ожидаем больших результатов — Блинкен о встрече с Лавровым в Женеве

Не ожидаем больших результатов — Блинкен о встрече с Лавровым в Женеве

Блинкен говорит, что США заинтересованы в том, чтобы урегулировать недоразумения с РФ посредством диалога.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон предан пути дипломатии и диалога с РФ, но не ожидает больших результатов от встречи с Сергеем Лавровым в Женеве.

Об этом Блинкен сказал в начале переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве в пятницу, 21 января.

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"Вы правы, мы не ожидаем решения разногласий здесь сегодня, но я надеюсь и ожидаю, что сможем посмотреть, остается ли открытым диалог и дипломатия. Мы настроены на решение (проблем) таким образом и решение наших разногласий мирно", — сказал Блинкен.

В свою очередь, Лавров также заявил, что не ждет от встречи с Блинкеном прорыва, но ждет ответа на российские требования относительно так называемых "гарантий безопасности".

Отметим, что в Женеве 21 января стартовали переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его американским коллегой Энтони Блинкеном. Мероприятие проходит в гостинице "Президент Уилсон".

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