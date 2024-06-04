"Не означает членство в НАТО": Байден рассказал, каким должен быть мир в Украине

Лидер США считает, что Украина не обязательно должна входить в НАТО, чтобы сохранить мир после завершения войны с РФ.

Россию необходимо лишить возможности повторно оккупировать территорию Украины в будущем. И это не обязательно предполагает украинское членство в НАТО.

Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью TIME.

"Мир выглядит так, чтобы Россия никогда, никогда, никогда, никогда не оккупировала Украину. Вот как выглядит мир. И это не означает НАТО, что они (Украина – ред.) входят в НАТО. Это значит, что у нас с ними такие же отношения, как и с другими странами, которым мы поставляем оружие, чтобы они могли оградить себя в будущем", — объяснил Байден.

Как напомнил президент, именно он раньше был тем, кто выступал против "НАТОизации" Украины.

Глава американского государства отметил, что провел месяц в Украине, когда был сенатором и вице-президентом. Тогда в стране "была значительная коррупция, которая все тяготила".

Но он добавил, что если Запад позволит Украине упасть, то дальше упадет Польша, и в регионе продолжится нестабильная ситуация.

Отметим, что стратегический курс на полноправное членство Украины в ЕС и НАТО закреплен в Конституции.

Напомним, на саммите НАТО, который этим летом пройдет в Вашингтоне, Украине будет предложен пакет помощи по безопасности. Однако в Соединенных Штатах не ожидают каких-либо кардинальных решений по приглашению Украины к членству в НАТО.

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