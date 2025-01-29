"Не паникуйте": в СНБО ответили, продолжается ли военная помощь от США

26 января, во время визита в Киев президент Молдовы Маи Санду, Владимир Зеленский также заверил, что "военная помощь не остановлена".

Военная помощь США в Украине продолжается. Помощь продолжает поступать по ранее принятым пакетам.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

Он также призвал граждан "не паниковать из-за громких заголовков" и "не коверкать" информацию.

Ранее издание The New York Times сообщило, что запрет на оказание помощи США распространяется на большинство программ военной и безопасности, в частности в Украине, Тайване и Иордании. Большинство этой помощи выплачивается Госдепартаментом. Военная помощь Израилю и Египту, а также экстренная продовольственная помощь исключена из этого запрета.

Напомним, одним из первых после инаугурации 20 января Трамп подписал указ о пересмотре иностранной помощи, оказываемой США, ссылаясь на то, что она противоречит американским интересам. Программа для беженцев из Украины U4U в США также остановлена.

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