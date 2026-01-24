Не перегнул Зеленский палку в критике Европы: The Telegraph о жесткой риторике украинского президента

Зеленский в Давосе / © Associated Press

Реклама

Мнения политологов и политических экспертов относительно громкой речи Владимира Зеленского в Давосе разделились: часть считает, что украинскому лидеру не стоило так сильно критиковать Европу, недавно предоставившую Украине очередной пакет помощи. Другие считают, что такая критика необходима.

В The Telegraph выясняли, не перегнул ли палку президент Зеленский в Давосе.

В своем выступлении на Всемирном экономическом форуме украинский президент жестоко раскритиковал европейский континент.

Реклама

«В прошлом году здесь, в Давосе, я завершил свою речь словами: „Европа должна знать, как защитить себя“. Прошел год — и ничего не изменилось», — возмущался он.

Президент раскритиковал склонность Европы жестко говорить об обороне, Украине, Путине и российских санкциях, а потом почти ничего не делать. «Нельзя построить новый мировой порядок только на словах», — сказал Зеленский.

Пожалуй, самыми болезненными были сравнения действий Европы с действиями администрации Дональда Трампа в Америке. Он отметил, как Америка успешно начала захватывать нефтяные танкеры, часть теневого флота России и жизненно важный источник финансирования военной машины Путина, в то время как «российская нефть транспортировалась прямо вдоль европейских берегов». Между тем Мадуро находится в тюрьме Нью-Йорка, а Путин — нет.

«Некоторые скажут, что едкая речь Зеленского была неуместной, учитывая всю финансовую, дипломатическую и военную помощь, которую европейские лидеры оказали Украине с февраля 2022 года. Но после почти четырех лет почти постоянной мольбы и необходимости извлекать из Европы значительную поддержку, как зубами, честно говоря, его слова были вполне справедливыми», — отмечают в издании.

Реклама

The Telegraph напоминает, что на протяжении многих лет у европейцев было немало возможностей усилить давление на Россию — то ли ввести более жесткие санкции, то ли предоставить оружие, такое как ракеты «Томагавк» и истребители. Когда европейская помощь поступала, ее часто было слишком мало и слишком поздно.

Оценка Зеленским состоянием континента журналисты называют жестокой, но абсолютно правильной. Еще до вторжения Путина Европа обещала Украине членство в НАТО и ЕС — незаметно откладывавшиеся (в случае ЕС) обещания или откровенно нарушавшиеся (в случае НАТО). И все это, несмотря на многочисленные обещания европейских лидеров, в частности британского премьера Кира Стармера, поддерживать Украину «столько, сколько нужно».

Автор статьи отмечает, что пункты, которые Зеленский нарушил в своей речи, не являются новыми. Они уже некоторое время являются предметом разговоров шепотом по всему континенту. Но это впервые друг Европы выразил их вслух.

«Украинский президент говорит это не для того, чтобы причинить боль своим европейским союзникам, а для того, чтобы вывести их из спящего состояния, что ведет к дальнейшей опасности и кризису, в котором они сейчас оказались. Если Зеленский не сможет заставить Европу послушать его, никто не сможет», — подытожили в издании.

Реклама

Напомним, ТСН.ua собрал главные тезисы громкого выступления Зеленского на Всемирном экономическом форуме, после которого зал бурно аплодировал украинскому лидеру.