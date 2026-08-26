Не переговоры, а предупреждение: что стояло за визитом директора ЦРУ в Москву

ЦРУ (иллюстративное фото) / © Associated Press

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Тайный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву мог быть связан прежде всего с передачей Кремлю предупреждений о возможной эскалации войны.

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко в комментарии РБК-Украина.

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По его словам, переговоры по завершению войны — только одна из возможных версий. Более убедительным он считает сценарий, при котором Рэтклифф передавал Москве конкретные сигналы о последствиях дальнейшей эскалации.

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«По всей вероятности, и я тоже к этому склоняюсь, что главная тема — это были определенные предупреждения относительно рисков эскалации войны и возможных сценариев эскалации войны со стороны России», — отметил Фесенко.

Мобилизация в РФ и возможные провокации против НАТО

Одной из ключевых тем могла быть подготовка России к масштабной мобилизации и риск дальнейшей эскалации.

По словам Фесенко, сама мобилизация вряд ли является главной причиной беспокойства Вашингтона. Значительно важнее, для чего Кремль может использовать дополнительные человеческие ресурсы.

Новые военные РФ могут быть направлены на усиление наступления против Украины. В то же время, политолог не исключает, что мобилизация позволит России освободить часть боеспособных подразделений для провокаций против стран восточного фланга НАТО.

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Речь идет, в частности, о странах Балтии, Польше или Финляндии. По словам Фесенко, Россия может прибегнуть не только к прямой атаке, но и к гибридному сценарию, чтобы проверить реакцию Альянса и попытаться заставить Запад пересмотреть поддержку Украины.

«Американцев это может беспокоить. Для них это потенциальный второй фронт, потенциальная проблема, и поэтому я думаю, что они могли бы предупреждать Кремль, чтобы они такую ерунду не делали», — сказал эксперт.

Подобные предупреждения уже передавали раньше

Фесенко напомнил, что подобные миссии руководители ЦРУ уже выполняли.

В ноябре 2021 тогдашний директор ЦРУ Уильям Бернс тайно приезжал в Москву, чтобы обезопасить Владимира Путина от полномасштабного вторжения в Украину.

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В конце 2022 года Бернс также встречался в Турции с руководителем Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Одной из тем было предупреждение о недопустимости применения Россией тактического ядерного оружия.

Почему визит держали в секрете

Фесенко пояснил, что закрытый формат такой поездки вполне типичен для руководителя разведки.

Директор ЦРУ не является официальным дипломатическим переговорщиком, а контакты между руководителями спецслужб такого уровня обычно проходят без публичности.

Поэтому, по мнению политолога, секретность визита сама по себе не является необычной. Значительно важнее, что появление директора ЦРУ в Москве могло свидетельствовать о необходимости передать Кремлю сигнал по вопросам, которые Вашингтон считает особо опасными.

Напомним, Рэтклифф прибыл в Москву 25 августа на военном самолете США. Цель визита и детали запланированных встреч не разглашались. Это первый визит директора ЦРУ в Россию от 2021 года, когда американская разведка пыталась выяснить намерения Путина накануне полномасштабного вторжения в Украину.

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал визит Ретклиффа «контактами между службами безопасности», хотя ранее отрицал наличие информации о самолете и встречах. В Вашингтоне официальные ведомства, в частности ЦРУ, Пентагон и Белый дом, отказались от комментариев по поводу целей и деталей поездки.

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