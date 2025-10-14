Не переговоры, а ракеты: как Киев убедил Трампа изменить стратегию и бить вглубь России

Tomahawk

В течение нескольких месяцев Украина вела мирные переговоры с Россией, в успех которых она по-настоящему не верила. Но, стремясь удовлетворить желание президента США Дональда Трампа найти дипломатическое решение, Киев отправлял своих представителей на очередные встречи с американскими и российскими коллегами даже несмотря на то, что эти переговоры почти не давали результатов.

Об этом пишет The New York Times.

Поэтому теперь, когда Трамп все больше разочарован отказами Москвы уходить на компромисс, Украина видит возможность достичь того, к чему давно стремилась.

В издании подчеркивают, что Украина хочет меньше переговоров, но больше оружия для ударов по РФ, а также более жестких санкций, чтобы заставить Москву серьезно относиться к переговорам.

«Во вторник украинская делегация высокого уровня начнет многодневный визит в Вашингтон, чтобы обсудить соглашения о покупке американского оружия, предназначенного для ударов по глубине России и защиты Украины от воздушных атак. Президент Владимир Зеленский планирует посетить Белый дом в пятницу, возможно для окончательного согласования соглашений. Он активно агитирует за американские крылатые ракеты „Томагавк“, которые усилили бы способность Киева наносить удары на большие расстояния», — напомнили в NYT.

Накануне Трамп намекнул, что может передать Украине эти ракеты, чтобы вынудить российского диктатора Владимира Путина сложить оружие.

«Я могу сказать: „Послушайте, если эта война не будет урегулирована, я отправлю им „Томагавки“, — заметил он.

В то же время эксперты не уверены, что «Томагавки» могут изменить ход войны, ведь эти ракеты обычно запускаются с кораблей или подлодок, которыми Украина не владеет, а США имеют ограниченное количество наземных пусковых установок.

В свою очередь аналитики говорят, что готовность администрации Трампа обсуждать вопросы поставки и использования этого оружия свидетельствует об изменении подхода Вашингтона к завершению войны.

«Дипломатические усилия и мирные переговоры долгое время были главным вопросом в публичном дискурсе, и каждый раз, когда Украина пыталась изменить эту нарративную, она не находила понимания у своих партнеров, особенно в Вашингтоне. Сейчас, похоже, мы говорим на одном языке», — отметил директор киевского аналитического центра «Новая Европа» Сергей Солодкий.

Как заявлял Зеленский, украинская делегация в Вашингтоне будет вести переговоры о приобретении противовоздушной обороны и различных ракетных систем, кроме «Томагавков». По его словам, Украина подготовит список оружия, которое оно хочет приобрести у США за счет европейских средств на сумму примерно 90 млрд долларов.

Также делегация должна обсудить соглашение о продаже Вашингтона украинских беспилотников и запуск совместного производства дронов.

По мнению аналитиков, уход Вашинтона от традиционных мирных переговоров в пользу соблюдаемого Киевом подхода является реакцией на решение РФ отказаться от переговоров и усилить смертоносные атаки.

«Трамп, который поначалу щедро хвалил Путина, этим летом изменил тон, заявив, что российский лидер „говорит приятные слова, а вечером бомбит всех“. Это изменение также отражает усилия Украины показать Трампу, что она наиболее разумный партнер за столом переговоров. Когда Трамп в последние месяцы стремился к миру, Киев согласился с условиями, которые он выдвинул. Это включало прекращение огня, которому Киев ранее противился, опасаясь, что Москва использует перерыв для перегруппировки сил и нового нападения. Украина также согласилась с предложением Трампа о трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным», — напомнили в NYT.

