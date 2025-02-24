"Не переговоры, а вымогательство": The Economist раскрыл детали предложенной США сделки по ресурсам

Администрация Трампа выдвинула Украине "карательные" условия соглашения по полезным ископаемым. Но отказ Украины от сделки может быть еще хуже.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписать соглашение о предоставлении США доступа к украинским полезным ископаемым, назвав его условия несправедливыми. Главное, чего хочет Украина, чтобы сделка включала обязательства США о предоставлении военной поддержки.

Переговоры продолжаются, пишет The Economist со ссылкой на анонимные источники в украинском правительстве.

Один из собеседников издания сказал, что это "не переговоры, а вымогательство". Но есть еще один важный вопрос — что сделает Трамп, если Украина откажется подписать сделку? В Киеве растут опасения, что он может остановить военную помощь, перекрыть доступ к спутниковой службе связи Starlink или ускорить ход своих переговоров с Путиным.

Украинские чиновники говорят, что их встречи с командой Трампа очень запутаны. Единственное, что ясно, — американские переговорщики ведут себя очень агрессивно. Они отмечают, что с 12 февраля было три версии сделки: "плохая", "получше" и "катастрофическая". Причем переговорщики со стороны США постоянно меняются.

Идея сделки возникла у Украины. Зная, что деньги и выгода – это чувствительное место Трампа, Зеленский предложил предоставить американцам доступ к полезным ископаемым в обмен на будущую военную помощь и приглашение в НАТО. Но Трамп "перевернул все с ног на голову", заявив, что Украина должна отдать свои ресурсы в качестве компенсации за уже предоставленную ей помощь.

Согласно последней, "катастрофической" версии сделки, от Украины требуют отдать половину прибыли от природных ресурсов и портов в новый инвестиционный фонд, принадлежащий правительству США. Взносы будут продолжаться до тех пор, пока фонд не достигнет 500 млрд долларов, что соответствует сильно раздутым заявлениям Трампа о том, сколько денег Америка потратила на помощь Украине с начала войны. При нынешних темпах государственных доходов на это уйдут сотни лет, отмечают авторы статьи.

По словам Зеленского, условия сделки выглядят как погашение долга, а не как средство поощрения инвестиций. Украина отказывается признавать этот "долг", настаивая, что американская помощь была предоставлена ​​Джо Байденом в качестве гранта.

"Если мы подпишем это в нынешнем виде, завтра нас вышвырнут из офиса и линчует разъяренная толпа", – сказал украинский чиновник.

Первую, "плохую" сделку по ресурсам представил министр финансов США Скотт Бессент 12 февраля в Киеве. Он дал Зеленскому час на подписание документа, но украинский президент попросил больше времени.

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"Лучшее" соглашение привезли спецпредставитель Трампа Кит Келлог и вице-президент Джей Ди Венс на Мюнхенскую конференцию по безопасности неделю назад. Как и в первом варианте, в нем не было обязательств по военной помощи Украине кроме одного пункта о защите фактически добытых полезных ископаемых.

"Но не было и явной попытки представить это как оплату мнимого долга", – пояснил источник в украинском правительстве.

После этого Украина представила встречное предложение. Но 20 февраля Киев получит третий, "катастрофический" проект сделки, составленный министром торговли США Говардом Лютником. Теперь Украине предлагают игнорировать все предыдущие переговоры и привыкнуть к мысли, что ресурсы придется отдать с небольшой выгодой.

"Принимай это или уходи — и проиграешь войну", – характеризует условия сделки The Economist.

Украинцы отрицают, что переговоры зашли в тупик. Но похоже, что даже в США не договорились, какой из трех проектов соглашения они собираются продвигать.

Другая проблема заключается в фундаментальном отсутствии ясности относительно цели инвестиционного фонда, куда Украина должна вкладывать деньги. По словам Бессента, фонд будет финансировать долгосрочную реконструкцию Украины.

"Это было бы экономическое партнерство, которое принесет пользу обеим странам, не позволит противникам извлекать выгоду из строительного бума и будет способствовать послевоенному росту", – поясняет издание.

Но украинские чиновники возражают, что, хотя последняя версия будет удерживать деньги в стране, США будут претендовать на владение как активами, так и инвестициями, что больше похоже на экономический захват, чем на инвестиции. Кроме того, Зеленский настаивает, что взамен Украине нужно "что-то осязаемое".

Одна из теорий заключается в том, что условия "катастрофической" сделки Лютника – это наказание Зеленскому за несговорчивость, которая разозлила Трампа.

"Как только он увидел, что мы не подписали документ с Вэнсом и Келлогом, он послал очень высокопоставленного парня, который говорит только цифрами, без эмоций и сочувствия", – рассказал украинский источник.

По его словам, в ходе переговоров звучали завуалированные угрозы, а тон американской стороны был покровительственным.

Издание отмечает, что Белый дом может прибегнуть к еще более грубым способам давления, например, перекрыв доступ к спутниковой связи Starlink Илона Маска, жизненно важной системе связи Украины. По словам источника, Америка ведет переговоры очень "грубо".

"Но это не худшее, что может случиться. Все остальное, что произойдет позже, будет хуже", – предупредил украинский чиновник.

Напомним, по словам Зеленского, соглашение о полезных ископаемых должно быть справедливым для обеих сторон. У стратегических партнеров должно быть желание подписать его. В случае, если такой договор для какой-либо из сторон не приемлем, то это нельзя считать партнерскими отношениями.

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