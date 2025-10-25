«Не по понятиям»: дипломат объяснил, почему Путин раздражен новыми санкциями США

Путин / © Associated Press

Путин раздражен действиями Соединенных Штатов, которые ввели санкции против двух ведущих нефтегигантов России — «Роснефти» и «Лукойла».

Об этом в прямом эфире телеканала Эспрессо сообщил дипломат, экспосол Украины в США Валерий Чалый.

«Трамп залез в кошелек Путина. Напомню, „Роснефть“ — это бывший ЮКОС, который они рейдернули: выбросили собственников, забрали себе, Сечин возглавил, а Путин через компанию финансирует „свою семью“. В руководстве „Роснефти“ работают его люди, в том числе и родственники. Это и кошелек Путина, и именно поэтому он взбешен. В его понимании это „не по понятиям“, поэтому он эмоционально реагирует. Я впервые вижу его таким раздраженным», — сказал Чалый.

По словам дипломата, Путин, несмотря на возмущение, пытается наладить отношения с американской стороной. «Он наступил себе в горло — снова с коммерческими предложениями отправил Дмитриева в США. Пожалуй, и там не сложилось, даже в коммерческом смысле», — сказал он.

Чалый также объяснил, что Дональд Трамп остался недоволен безрезультатностью предыдущих встреч с российской стороной. «Пять встреч Уиткоффа ни к чему не привели. Россияне предлагали американцам участие в проектах в Арктике, а также в добыче полезных ископаемых даже на оккупированных территориях Украины. То есть они торгуют тем, что им не положено. Но коммерчески эта история не сработала так, как ожидал Путин», — объяснил экспосол.

Дипломат подчеркнул, что санкции, введенные США, серьезны и фактически необратимы. Это не те санкции, которые устанавливает конгресс. Их вводит Минфин по указу президента и вернуть их обратно практически невозможно. Россияне это понимают, потому для них это болезненно. Но они будут искать обходные пути», — объяснил Чалый.

Он также предположил, что позиция Китая может стать решающей в будущем: «Если Пекин несколько изменит свою позицию, это серьезно ударит по возможностям РФ уже в следующем году, по крайней мере, во второй половине 2026-го».

Ранее сообщалось, что Путин срочно отправил в США своего ключевого переговорщика по Украине, финансиста Кирилла Дмитриева. В пятницу, 24 октября.

Мы ранее информировали, что президенту США было предложено три варианта санкций против Кремля, однако он избрал не самый жесткий.