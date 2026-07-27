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«Не под знаменем Бандеры»: в Польше снова сделали жесткое заявление о вступлении Украины в ЕС
Министр обороны Польши считает, что украинский народ должен признать Волынскую трагедию во время Второй мировой войны и попросить прощения у поляков за геноцид.
Вице-премьер и министр обороны Польши, председатель Польской народной партии Владислав Косиняк-Камиш снова вспомнил украинского революционера Степана Бандеру. Польский министр подчеркнул, что Украина не станет членом ЕС, если не изменит отношения к истории об ОУН и УПА.
Об этом министр обороны Польши сказал во время интервью Wiadomości.
«Украина не станет членом ЕС, если будет идти к нему под знаменем Бандеры. Хорваты, если бы глорифицировали усташей, тоже не вошли бы в Европейский Союз. В Федеративной Республике Германии сегодня не глорифицируют командиров Второй мировой войны, даже тех, кто был солдатами, а не преступниками. Во Франции маршалу Петену сегодня не ставят памятники», — заявил Косиняк-Камыш.
Он считает, что украинский народ должен признать Волынскую трагедию во время Второй мировой войны и попросить прощения у поляков за геноцид.
«Гибли невинные люди только за то, что были поляками. Вторым вопросом является чествование памяти. Сложно не ожидать, что если у солдат Вермахта есть свои могилы, польские жертвы должны иметь крест, перед которым можно зажечь лампадку. Третьим пунктом является прощение», — сказал вице-премьер.
Кроме того, он не верит, что Украина станет членом ЕС в ближайшие годы. По его мнению, переговоры о ее вступлении будут продолжаться еще «много лет».
Вступление Украины в ЕС — что известно
Напомним, ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш угрожал блокировать вступление Украины в ЕС, если Киев будет чествовать деятелей ОУН и УПА. Такое заявление прозвучало сразу после того, как Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об Украинском национальном пантеоне.
Несмотря на угрозы, 14 июля в Брюсселе открыли шестой кластер о внешних отношениях в переговорах по вступлению Украины в ЕС. Европейские дипломаты заявили, что Украина успешно внедряет реформы во время войны.