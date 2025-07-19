Не поддержка, а сигнал: как Трамп может изменить военную помощь для Украины

Дональд Трамп / © Associated Press

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Дональд Трамп планирует не столько помогать Украине, сколько завершить войну. Его подход к поддержке Киева может кардинально отличаться от стратегии Джо Байдена.

Об этом в эфире «Эспрессо» заявил украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников.

Вместо долгосрочных финансовых пакетов поддержки он ориентируется на завершение войны и давление на Владимира Путина.

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«Трамп говорит о десятках миллиардов долларов, по крайней мере, о миллиардах. Но он будет действовать иначе, чем Байден», — отметил Портников. — «Байден выделял долгосрочную помощь, считая, что Россия не собирается завершать войну. А Трамп может дать 5–10 миллиардов, как сигнал Путину, что США не сдадут Украину».

По мнению Портникова, Трамп считает главным не поддержку Украины, а демонстрацию решительности США, которая должна заставить Кремль отказаться от продолжения войны.

«С его точки зрения, войну можно завершить только тогда, когда Путин поверит, что Америка будет дальше помогать Украине. Но зачем сразу 40 миллиардов? Даст 10 — посмотрит на реакцию. Потом еще 10. В этом вся стратегия», — пояснил журналист.

Также, по словам Портникова, идеологически Трампу будет сложно продвигать масштабные пакеты помощи Украине, даже если их потребуют партнеры по НАТО. В Европе, особенно во Франции и Италии, также ограничены финансовые возможности для поддержки Украины.

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«У них просто нет лишних денег. Я думаю, ситуация будет меняться. Но очень многое зависит и от поведения Путина — особенно в ближайшие 50 дней», — подытожил он.

Напомним, Дональд Трамп потерял доверие к российскому диктатору Владимиру Путину и, по сообщениям, дал Кремлю 50 дней на достижение мирного соглашения. В случае провала переговоров он пригрозил новыми санкциями.

В то же время эксперты предостерегают от чрезмерных надежд на поддержку Украины, поскольку Трамп имеет непредсказуемый подход к внешней политике.