"Не полноценные миротворцы": Кулеба сомневается, что европейцы сдержат Путина

Экс-министр иностранных дел считает, что эффективность европейских сил в Украине в предложенном формате будет невелика.

Присутствия подразделений европейских армий на территории Украины недостаточно, если они не будут расположены между находящимися в военном конфликте сторонами.

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии изданию "Труха".

По его словам, европейские страны не смогут обеспечить "настоящих" миротворцев, которые будут стоять на линии фронта, учитывая ее огромную протяженность.

"Такое количество солдат, техники, денег никто не потратит. То, о чем говорят — давайте пошлем какие-то подразделения, чтобы они были на территории Украины — это не миротворцы, это называется фактор присутствия”, — отметил украинский дипломат.

Кулеба отметил, что нужно приветствовать появление британских, немецких, французских, нидерландских военных на территории Украины, но, по его мнению, их эффективность будет небольшой.

“Нужно быть объективными – это не будут полноценные миротворцы. И второе – это Путина не сдержит, он будет бить по тем местам, где никаких миротворцев не будет”, — предположил экс-министр.

Напомним, правительство Великобритании в среду, 5 марта, провело переговоры с представителями почти 20 стран, заинтересованных в участии в "коалиции добровольцев", возглавляемой Британией и Францией. Миссия коалиции – развертывание миротворческих сил в Украине после заключения мирного соглашения.

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