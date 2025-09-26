В Москве ответили на предупреждение Европы о сбивании самолетов РФ

Представитель российского МИД Мария Захарова / © Associated Press

В Министерстве иностранных дел России назвали выдумками сообщения в западных СМИ о том, что европейские дипломаты непублично передали Москве предупреждение о готовности сбивать истребители РФ в случае дальнейших наглых нарушений воздушного пространства членов НАТО.

Как сообщает кремлевское агентство ТАСС, об этом заявила спикер российского МИД Мария Захарова.

На вопрос о публикации Bloomberg, где со ссылкой на источники рассказывают о переданном России предупреждении, Захарова заявила, что «не понимает, о чем это», а дальше назвала такие ливни СМИ «нагнетанием».

Я это видела, но вообще не понимаю, о чем это. Мне кажется, что это какие-то очередные выдумки этого конкретного западного агентства», — заявила спикер, добавив, что это «новость в кавычках» и ее «слепили, чтобы развивать тему абсолютно русофобской, агрессивной, ненормальной риторики западноевропейцев».

«Мне кажется, это делается намеренно и специально с целью сделать более громкими заявления представителей стран ЕС, нагнетающих эту агрессивную риторику, атмосферу вокруг России и в целом будущего европейского континента. Непрерывно говорят о необходимости милитаризации, разделаться с нашей страной разными методами, обвинением там в беспилотниках, кибератаках и так далее», — добавила Захарова.

По данным Bloomberg, главы посольств Британии, Германии и Франции на «напряженной встрече в Москве» выразили обеспокоенность из-за нарушения тремя российскими истребителями воздушного пространства Эстонии 19 сентября.

НАТО готово сбивать российские самолеты

Напомним, на этой неделе европейские дипломаты передали Кремлю четкое предупреждение о том, что НАТО готово ответить на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства полной силой, в том числе и сбиванием российских самолетов. Это предупреждение на фоне беспрецедентной волны инцидентов с дронами и самолетами над Восточной Европой демонстрирует новый предел напряженности между Западом и Москвой.

Что предшествовало

Напомним, российские дроны в последнее время все чаще можно увидеть над странами Альянса.

Так, в Дании за последние несколько дней закрывали аэропорты из-за угрозы беспилотников.

Министр обороны Дании Троэльс заявил, что повторное появление неизвестных беспилотников над территорией Дании, в том числе вблизи военных объектов, — это гибридная атака.

Кроме того, неизвестные дроны замечены над военной базой Мурмелон-ле-Гран в департаменте Марна на северо-востоке Франции.