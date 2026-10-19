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«Не понимает, что говорит»: Трамп призвал отстранить Зеленского от мирного процесса
Возмутившись словами украинского лидера о «неправильной стороне истории», Трамп обвинил Зеленского в отказе от соглашения с РФ и призвал передать переговорные полномочия кому-то другому.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп набросился с новой порцией критики на украинского президента и заявил, что Владимир Зеленский якобы больше не может представлять Украину на мирных переговорах.
Об этом глава Белого дома сказал в беседе с журналистами сегодня, 19 октября.
«Зеленский не понимает, что говорит»: реакция Трампа на упреки в поддержке РФ
Журналист напомнил Трампу слова Зеленского, что президент США может оказаться на неправильной стороне истории из-за поддержки РФ. Трампа такие слова, похоже, возмутили.
«Зеленский сказал это? Зеленский не понимает, что говорит. Зеленский — человек, который должен был урегулировать эту войну уже давно. Если бы он послушал меня, то давным-давно заключил гораздо более выгодное соглашение, и со стороны Украины погибло бы на миллион людей меньше», — резко ответил Трамп.
Призыв отстранить Зеленского от мирного процесса
Также президент США удивил заявлением, что перегоры от имени Украины должен вести кто-то другой вместо Зеленского.
«И, честно говоря, я думаю, что пора кому-то другому вести переговоры от имени Украины. Потому что произошло такое: линия фронта практически не сдвинулась, но миллион людей — множество людей — погибли. Украина теряет мужское население Украина могла бы урегулировать этот вопрос уже давно. Если бы он послушал меня, помните встречу в Овальном кабинете? Он бы давно все урегулировал. Возможно, Зеленскому пора поручить переговоры кому-то другому», — сказал американский лидер.
Журналист продолжил и напомнил другие слова Зеленского, мол, Трамп поддерживает Путина, отменяя санкции против РФ. Эти слова тоже не понравились президенту США.
«Я поддерживаю прекращение войны. Почему? Потому что это то, чем я занимаюсь всю жизнь», — ответил он.
Также Дональд Трамп заявил, что якобы Зеленский «не слишком» помогает разрешить ситуацию в Украине.
«Зеленский не очень помогает в этом деле. Я думаю, он не хочет ее останавливать. Но я хочу, чтобы люди не погибали», — заверил Трамп.
Обвинение в неблагодарности
Кроме того, глава Белого дома снова обвинил Украину в неблагодарности.
«Мы предоставили Украине многое. Они нам ничего не дали. Запомните это», — посетовал он.
Что за женщина, о которой упоминал Трамп
Трамп во время своего выступления рассказал, что на днях видел по телевизору одну женщину, обвинявшую Зеленского.
«Она говорит: „Зеленский убивает наших мужчин. Наши мужчины гибнут. У наших мужчин нет ног. Они находятся в психбольницах“. Она говорит об Украине. Она очень известна. Ее хотят посадить в тюрьму», — рассказал Трамп, однако не назвал фамилию этой женщины.
Судя по контексту, вероятно речь идет о бывшей пресс-секретарши украинского президента скандальной Юлии Мендель.
Напомним, также Дональд Трамп заявил, что Россия не делала «ничего особенного» в отношении Украины и ведет себя приемлемо. Эта фраза особенно цинично звучит после того, как РФ сегодня убила двоих детей и 4 взрослых в Харьковской области.