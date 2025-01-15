Не позволю использовать Волынскую трагедию в целях политических игр – Туск

Такие чувствительные вопросы в истории требуют эмпатии как со стороны Украины, так и Польши.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не позволит использовать Волынскую трагедию в целях политических игр. Он пообещал системно работать для быстрого и системного развития этой проблемы.

Об этом Туск сказал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и журналистами.

"Иногда это исчезает в политических дискуссиях. Это очевидная проблема и потребность польских семей, чтобы они достойно похоронили своих близких, ставших жертвами Волынской трагедии", — подчеркнул он.

Туск поблагодарил Зеленского за то, что украинцы нашли время, чтобы заняться этой проблемой.

Ранее речь шла о том, что президент Украины Владимир Зеленский 15 января посетит Польшу , где встретится с премьер-министром Дональдом Туском.

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