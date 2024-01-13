Не позволю никому в моем правительстве строить свою позицию на антиукраинских настроениях — новый премьер Польши Туск

В Польше признали, что прошлое правительство Матеуша Моравецкого играло на "антиукраинских нотах" во время выборов.

Новый премьер-министр Дональд Туск пообещал, что больше не будет сомневаться в важных решениях, касающихся войны в Украине.

Об этом он сказал в интервью TVN24.

По словам Туска, приверженностью Украине "играла" польская партия "Право и Справедливость". Но при его каденции подобных прецедентов не будет.

"Я в жизни не позволю, чтобы кто-то в моем правительстве хотел строить свою позицию на антиукраинских настроениях. Потому что, когда речь идет о войне и нашей приверженности, как и всему западному миру, к Украине в ее противостоянии с Россией, здесь не может быть никаких сомнений. Украина в войне с Россией нуждается в помощи от нас и всего мира. Потому что на самом деле, пока Украина воюет с Россией, мы в относительной безопасности", – заявил он.

Туск заверил, что в будущем Варшава будет противостоять любым дискредитирующим заявлениям о помощи Украины. В настоящее время Туск, как премьер, уже выражает соответствующую позицию Польши другим европейским партнерам.

Чиновник считает, что Европа должна инвестировать больше денег в оружие и оборону, учитывая, что Россия удачно перевела свою экономику на "военные рельсы".

"Мы не можем делать вид, что ничего не происходит. В таком вопросе, как вооружение и поддержка Украины в войне, не может быть никаких колебаний. Для меня это неоспоримый факт", — резюмировал он.

Напомним, ранее новый глава польского правительства Дональд Туск заявил, что Россия может уже через несколько лет напасть на Европу, если европейские страны не сделают выводов по переустройству экономики РФ на военные рельсы и не усилят возможности своего оборонно-промышленного комплекса.

Назначение Дональда Туска новый премьер Польши

Дональд Туск был избран премьер-министром Польши 11 декабря. В своем обращении к польским парламентариям он неоднократно упоминал Украину и пообещал поддерживать наше государство.

14 декабря Владимир Зеленский и Туск впервые провели телефонный разговор.

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