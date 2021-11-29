"Не признаю грузинское правосудие": Саакашвили в суде сделал громкое заявление и обратился к украинцам

Саакашвили рассказал, что столкнулся с пытками, однако "держится". "Я научился этому в Украине", — подчеркнул политик.
Бывший президент Грузии и глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михеил Саакашвили "не признает прокуратуру и грузинское правосудие".
Соответствующее заявление он озвучил в понедельник, 29 ноября, во время судебного заседания в Тбилисском городском суде.
"Я не признаю прокуратуру и грузинское правосудие. Я здесь не для того, чтобы стать частью заранее написанной комедии", — высказался бывший грузинский лидер.
Он также обратился к украинцам: "Я хочу проинформировать вас о том, что ко мне использовали пытки и бесчеловечное поведение, но я держусь и тоже научился этому в Украине. Я очень вам благодарен!"
Политик отметил, что вернулся на родину, оставив высокооплачиваемую и престижную должность в Украине, из-за "безумной" любви к своей стране.
"Я отложил все в сторону, отказался, по крайней мере временно, и приехал. Я точно знал, что меня могут убить по дороге или когда я приеду, как Звиада Гамсахурдиу, — указал Саакашавили. — Каждую ночь мне снилась Грузия — Батуми, Абхазия (...). И ощущение, что мы все это теряем, становилось все более невыносимым. Наш народ теряет свою родину".
Экс-президент Грузии назвал свой арест "самым большим позором" и "классической российской комбинацией".
"Я стал первым лидером Грузии после царя Луарсаба, которого посадили в тюрьму?! Это самый большой позор для всех, кто занимается этим. Это самое большое унижение, который мы пережили… Я не верю, что они грузины. Это классическая российская комбинация", – продолжил он.
Заметим, что во время судебного заседания под помещением учреждения возникли стычки между сторонниками Саакашвили и силовиками, которые применили против демонстрантов слезоточивый газ.
Как пишет Radio Tavisupleba, во время акции протеста правоохранители задержали 15 человек. Их обвинили в хулиганстве и неповиновении полиции.
Напомним, 1 октября в Грузии Михеила Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку. Сегодня на суде рассматривается дело о разгоне митинга 7 ноября 2007 года.
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