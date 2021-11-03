Не пробыл на должности и полгода: Рада поддержала отставку главы Минэкономики Любченко

Не пробыл на должности и полгода: Рада поддержала отставку главы Минэкономики Любченко

Накануне он написал заявление об уходе с должности.

Верховная Рада 3 ноября поддержала отставку первого вице-премьера — министра экономики Алексея Любченко.

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"За" проголосовало 320 нардепов.

К слову, Алексей Любченко стал вице-премьером – министром экономики 20 мая 2021 года. Ранее он занимал должность главы Государственной налоговой службы.

Биография Алексея Любченко

Алексей Николаевич Любченко родился 21 сентября 1971 в селе Орловец Черкасской области. Он с отличием окончил Киевский экономический университет по специальности "Экономическое и социальное планирование". Доктор экономических наук, свободно владеет немецким языком.

Работал:

на Смелянском машиностроительном заводе.

1993-1994 — эксперт программы "Макроэкономика" Центра рыночных реформ в Киеве. Вернулся в Смелу и работал в горсовете.

1994-1995 — старший экономист городского совета,

1995-1997 — заведующий отделом коммунальной собственности и предпринимательства.

В начале 1998 года был назначен начальником управления экономики и имущества. Был заместителем мэра по вопросам деятельности органов совета.

С сентября 1998 по февраль 1999 — заместитель начальника управления по вопросам экономики Черкасской ОГА.

Перешел на работу в Государственную налоговую администрация в Кировоградской области. Заместитель председателя, с мая 1999 года — первый заместитель главы администрации.

В феврале 2003 года стал председателем Государственной налоговой администрации в Черкасской области. С сентября 2007 года — докторант Совета по изучению производительных сил Украины НАН Украины.

Сентябрь 2009 — июнь 2011 — заместитель председателя Государственной налоговой администрации.

К февралю 2012 года — директор Департамента налогообложения юридических лиц Государственной налоговой службы.

От июля 2014 — помощник народного депутата Виктора Тимошенко.

2014-2015 — советник председателя Государственной фискальной службы.

Февраль 2012 — июль 2014, и с октября 2015 года — первый вице-президент ПАО "Украгрохимхолдинг".

От 29 апреля 2020 — председатель Государственной налоговой службы Украины.

19 мая 2021 премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал кандидатуру Любченко на должность первого вице-премьера — министра экономики.

Первый вице-премьер и министр экономики Алексей Любченко идет в отставку | Новости Украины

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