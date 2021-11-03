Не пробыл на должности и полгода: Рада поддержала отставку главы Минэкономики Любченко

Накануне он написал заявление об уходе с должности.
Верховная Рада 3 ноября поддержала отставку первого вице-премьера — министра экономики Алексея Любченко.
"За" проголосовало 320 нардепов.
К слову, Алексей Любченко стал вице-премьером – министром экономики 20 мая 2021 года. Ранее он занимал должность главы Государственной налоговой службы.
Биография Алексея Любченко
Алексей Николаевич Любченко родился 21 сентября 1971 в селе Орловец Черкасской области. Он с отличием окончил Киевский экономический университет по специальности "Экономическое и социальное планирование". Доктор экономических наук, свободно владеет немецким языком.
Работал:
- на Смелянском машиностроительном заводе.
- 1993-1994 — эксперт программы "Макроэкономика" Центра рыночных реформ в Киеве. Вернулся в Смелу и работал в горсовете.
- 1994-1995 — старший экономист городского совета,
- 1995-1997 — заведующий отделом коммунальной собственности и предпринимательства.
- В начале 1998 года был назначен начальником управления экономики и имущества. Был заместителем мэра по вопросам деятельности органов совета.
- С сентября 1998 по февраль 1999 — заместитель начальника управления по вопросам экономики Черкасской ОГА.
- Перешел на работу в Государственную налоговую администрация в Кировоградской области. Заместитель председателя, с мая 1999 года — первый заместитель главы администрации.
- В феврале 2003 года стал председателем Государственной налоговой администрации в Черкасской области. С сентября 2007 года — докторант Совета по изучению производительных сил Украины НАН Украины.
- Сентябрь 2009 — июнь 2011 — заместитель председателя Государственной налоговой администрации.
- К февралю 2012 года — директор Департамента налогообложения юридических лиц Государственной налоговой службы.
- От июля 2014 — помощник народного депутата Виктора Тимошенко.
- 2014-2015 — советник председателя Государственной фискальной службы.
- Февраль 2012 — июль 2014, и с октября 2015 года — первый вице-президент ПАО "Украгрохимхолдинг".
- От 29 апреля 2020 — председатель Государственной налоговой службы Украины.
- 19 мая 2021 премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал кандидатуру Любченко на должность первого вице-премьера — министра экономики.