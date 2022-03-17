"Не простим ни одной убитой души": Зеленский о массовых убийствах украинцев россиянами

"Не простим ни одной убитой души": Зеленский о массовых убийствах украинцев россиянами

Президент сравнил обстрелы Мариуполя с блокадой Ленинграда во время Второй мировой войны.

В Украине продолжают гибнуть люди от обстрелов российских оккупантов. 16 марта произошло два массовых убийства – в Чернигове и Мариуполе Донецкой области.

"В Чернигове оккупанты обстреляли мирных людей, которые просто стояли в очереди за хлебом. Представьте себе. Десять погибших. В Мариуполе, в блокадном Мариуполе российская авиация целенаправленно сбросила сверхмощную бомбу на Драматический театр в центре города. Здание разрушено. Число погибших еще неизвестно. Сердце разрывается от того, что Россия делает с нашими людьми. С нашим Мариуполем. С Донецкой областью...", — сказал в ночном видеообращении 17 марта президент Украины Владимир Зеленский.

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Он обратился к гражданам России:

"Граждане России! Чем ваша блокада Мариуполя отличается от блокады Ленинграда в годы Второй мировой войны? Кого вы наследуете?".

"Мы не забудем каждого, чью жизнь унесли оккупанты. Не простим ни одной убитой души. Вечная память всем жертвам этого террора! Всем жертвам войны, развязанной российским государством", — отметил Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 21 дня войны

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