Не просто победа к 9 мая: военный эксперт рассказал о планах оккупантов в Украине

Не просто победа к 9 мая: военный эксперт рассказал о планах оккупантов в Украине

В Украине в ближайшее время возможно обострение из-за того, что президенту России Владимиру Путину нужна хорошая картинка к 9 мая.

Ситуация на фронте может оказаться горячей.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, пишет 24 канал.

"К 9 мая им (россиянам – ред.) нужно показать не просто победу. Они хотят показать мощную картинку мощной пропаганды, посвященной 9 мая", – сказал эксперт.

Он уточнил, что Россия планирует организовать постановку битвы времен Второй мировой войны – когда будут двигаться танки, артиллерия, тяжелое вооружение.

"Вероятнее всего, они будут пытаться делать это в местах с наиболее подходящими условиями – где есть степь, менее лесистая местность, лучшие условия для прохождения техники", – предположил Мусиенко.

Он также спрогнозировал, что в ближайшие дни российские войска будут пытаться прорываться, ведь оккупантам нужна картинка, чтобы показать, что они наступают.

"Стоит ожидать, что ситуация станет горячее. Она может обостряться", — предупредил эксперт.

Напомним, аналитики из группы Conflict Intelligence Team выразили мнение, что вне зависимости от результатов битвы на Донбассе для России, ее войска не смогут продолжить наступление без объявления мобилизации. А на такой шаг Кремль не отважится.

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