"Не просто так приезжали": Зеленский раскрыл первые детали переговоров с Виткоффом и Кушнером по окончании войны

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что после встречи с президентом США Дональдом Трампом украинская делегация провела встречу со спецпредставителями американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом сообщает Новости LIVE.

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По словам президента, ожидаются переговоры команды США с россиянами.

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«Встреча делегации с Уиткоффом и Кушнером состоялась и стороны подробно обсудили вопросы, которые поднимались во время его разговора с Трампом», — сказал президент.

В то же время, наработок на бумаге Зеленский пока не видел. Он отметил, что некоторые детали стороны проговаривали еще во время приезда Виткоффа и Кушнера в Киев: «Они не просто так приезжали».

Когда закончится война в Украине — последние новости

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в настоящее время договоренности о завершении войны в Украине нет. В то же время, по его словам, достижение такого соглашения отвечает интересам обеих сторон.

«На данный момент у нас нет соглашения, но оно имеет полный смысл. Эта война невыгодна ни одной из сторон. Очевидно, что она невыгодна Украине, и она ужасна для России», — сказал Рубио.

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Рубио также отметил важность скорейшего завершения конфликта. По его словам, что раньше будет достигнуто соглашение, тем меньше людей погибнет и тем меньше будут масштабы разрушений.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что война между Россией и Украиной должно закончиться при условии полного сохранения украинского суверенитета и границ.

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