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"Не пройдет без проблем": Макрон посоветовал Лукашенко не втягиваться еще больше в войну

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"Не пройдет без проблем": Макрон посоветовал Лукашенко не втягиваться еще больше в войну

Фото: Associated Press

Президент Франции Макрон заявил, что диктатор Александр Лукашенко будет иметь проблемы, если активнее присоединиться к войне против Украины на стороне РФ.

Об этом пишет Укринформ.

Если Лукашенко решит еще больше втянуться в эту войну, он сделает это вопреки видению значительной части своего народа. И он сделает это, взяв на себя ответственность, которая, я думаю, не пройдет без проблем для него”, — отметил французский лидер.

Когда президента спросили, свидетельствуют ли заявления Лукашенко о возможном расширении конфликта, Макрон ответил: "Я думаю, что это часть рисков".

Напомним, что президент России Владимир Путин и самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко заявил о военной угрозе своей стране и обвинил Украину в подготовке наступления.

В то же время, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заверили, что сегодня нет признаков формирования наступательной военной группировки на территории Беларуси, хотя Лукашенко и продолжает предоставлять Путину плацдарм для ударов по Украине. Кроме того, РФ опрокидывает в Беларусь иранские дроны-камикадзе Shahed-136, а белорусский оборонно-промышленный комплекс уже задействован в ремонте российской техники, поврежденной во время боевых действий.

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Дата публикации
Просмотры
327
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