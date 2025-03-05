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Не Путин: в СНБО сообщили, кто выиграет от приостановки помощи США для Украины

Не Путин: в СНБО сообщили, кто выиграет от приостановки помощи США для Украины

Владимир Путин. / Фото: Associated Press

Ускорится влияние КНР в мире.

Соединенные Штаты Америки приостановили международную помощь Украине. От этого выигрывает Китай. Особенно – в Африке.

Об этом заявил глава ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

"Именно Китай заполняет все ниши, где нет американских денег, собственными инвестициями в инфраструктуру. Распространение китайского влияния ускорится не только там. Это также шанс для Европы", — подчеркнул он.

Напомним, издание The Economist оценило последствия прекращения помощи от США. Отдельно, в статье говорится, что из-за замораживания поставок ракет Patriot многие города могут испытать серьезные разрушения.

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