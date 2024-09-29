Сенатор-республиканец Марко Рубио заявил, что война РФ против Украины должна завершиться переговорами, а на победу Киева не стоит рассчитывать.

Об этом пишет Politico.

"Я не на стороне России, но, к сожалению, реальность в том, что война в Украине закончится урегулированием путем переговоров", – сказал Рубио. "И я считаю, что Дональд Трамп хочет, чтобы у Украины было больше рычагов влияния на эти переговоры".

Сенатор не понимает, почему нельзя прямо признать это, поддерживая идею Трампа о мирных соглашениях. По мнению Рубио, даже администрация Байдена сочла бы, что конечным результатом являются переговоры.

"Мы надеемся, что когда это время (для переговоров – Ред.) наступит, с украинской стороны будет больше рычагов влияния, чем с российской. По-моему, это действительно цель", – говорит Рубио. "Я думаю, что именно это пытается сказать Дональд Трамп, но он скажет это как бизнесмен. Но Байден даже не скажет, что такое победа".

В то же время сенатор уклонился от ответа на вопрос о том, разделяет ли он мнение кандидата в вице-президенты США Джей Ди Венса о том, что Украина, вероятно, будет вынуждена отдать часть территории. Рубио тактически сказал, что результаты переговоров будут определять стороны и выразил надежду, что будет обеспечен суверенитет Украины.

"Самое главное – чтобы эти военные действия прекратились и Украина могла вернуться к восстановлению экономики, а люди могли вернуться домой. Миллионам людей пришлось покинуть эту страну. Это было разрушительным для них. Но эти переговоры будут зависеть от них. Я просто хочу, чтобы у них было больше рычагов влияния, чем у Путина", – говорит американский политик.

Кроме того, он упомянул и о финансовой помощи США Украине:

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"Я думаю, что мы, как американцы, вкладываем миллиарды долларов, и важно, чтобы, вкладывая эти деньги в эти усилия, мы говорили американским налогоплательщикам: "Вот на что пойдут эти деньги". В конце концов, это не бесконечная война, или не так ли?"

Ранее глава МИД Польши Сикорский объяснил, что заставит диктатора Путина закончить войну.

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