"Не самые лучшие условия для жизни": Путин прокомментировал дело Навального

Российский президент заявил, что никого не собираеться ставить в какие-то эксклюзивные условия.

Для российского оппозиционера Алексея Навального в заключении не будет создаваться эксклюзивных условий.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью телеканалу CNBC.

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"Гражданин, о котором вы сказали, находится в местах лишения свободы. Не самые лучшие условия, но он не один такой. Кроме него есть и другие люди, которые также нарушили российские законы, и мы никого не собираемся ставить в какие-то эксклюзивные условия, в том числе и тех, кто прикрывается политической деятельностью", - сказал глава России.

Более подробно говорить о Навальном президент отказался.

"Мне кажется, этого достаточно для того, чтобы ответить на ваш вопрос", - заключил Путин.

Напомним, суд Москвы 2 февраля 2021 заключил Навального на 3,5 года. Его защита подала апелляцию, но ее не удовлетворили. Впрочем, суд учел его пребывания под домашним арестом и в СИЗО. Как следствие, оппозиционер будет находиться за решеткой 2,5 года. Кроме того Навальный должен выплатить штраф в размере 850 000 рублей за клевету на ветерана.

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