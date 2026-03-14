«Не самый любимый сын»: Зеленский пошутил о своих отношениях с Трампом

Зеленский считает, что Трамп относится к нему, как к сыну / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский признал, что не может назвать Дональда Трампа своим другом, в отличие от главы Франции Эммануэля Макрона.

Об этом глава государства сказал в интервью радио France Inter.

Журналист спросил Зеленского, может ли он назвать Трампа своим другом. Он ответил, что «не может так сказать». Зеленский привел пример, что среди глав государств может назвать своим другом Эммануэля Макрона.

Реклама

«Это мой друг, потому что мы проходим это время, знаете ли. Мы решаем проблемы и сложные моменты, разные моменты помогаем друг другу. Мой первый визит был во Францию. Мы познакомились много лет тому назад. Мы близки. Наши люди близки. И я считаю, что благодаря тому, что у нас такие отношения, Франция и Украина в целом стали более близкими отношениями, чем это было до нашей дружбы с Эмманюэлем», — сказал президент Украины.

Зеленский признал, что с президентом США Дональдом Трампом «немного сложнее».

«Может потому, что он взрослее. Может, потому, что относится ко мне, как к сыну и ждет от меня отношения к нему, как к отцу. Но у него уже есть дети, а у меня есть родители», — сказал глава государства.

Также Зеленский пошутил, что был бы «не любимым сыном» Трампа.

Реклама

Кроме того, он выразил уверенность, что американскому лидеру нравится общение и встреча с ним.

«Некоторые резкие вещи и резкие шаги могут не очень нравятся. Но я президент, я защищаю интересы своей страны», — подытожил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что переговоры с РФ затягиваются из-за «Санта-Барбары».