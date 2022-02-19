Не следует ожидать символического шага: Кулеба призвал Запад не медлить с санкциями против РФ

Не следует ожидать символического шага: Кулеба призвал Запад не медлить с санкциями против РФ

Кулеба заметил: нужно переходить к действиям.

Странам Запада не стоит ожидать символического шага, чтобы наложить на Россию санкции: особенно если этот шаг — это вторжение в Украину.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе украинского ланча в Мюнхене, пишет РБК.Украина.

По его словам, отказ вводить привентивные санкции против РФ на фоне агрессии является проблемой. "Не нужно ждать, когда российский воин с российским флагом в руках пересечет границу. Не нужно ожидать символического шага для введения санкций", — подчеркнул министр.

Кулеба заметил: нужно переходить к действиям, а не выжидать подходящего момента. Мол, санкции можно вводить уже за то, что Кремль сделал сегодня. "Например, Россия выдавала паспорта жителям оккупированных территорий, но ее за насильственную паспортизацию никто не наказал", — говорит глава украинского МИД.

Как сообщалось, за вторжение в Украину Российская Федерация может попасть под санкции, в частности, они будут включать запрет на въезд российских олигархов, заявила министрер иностранных дел Великобритании Лизз Трасс на Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, речь также идет об ограничениях на рынках капиталов.

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