"Не следует тратить время": Эрдоган заявил, что не согласует заявление Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО. Мол, для Стокгольма закрыта дверь в Альянс.

Об этом турецкий лидер заявления, выступая на съезде своей партии, пишет Anadolu.

Издание пишет, что Эрдога резко прокомментировал недавние протесты в Стокгольме, где сожгли Коран. По словам Эрдогана, Швеция старается тщетно, поскольку после этого Анкара не согласует ее заявку на членство.

"Швеции не следует тратить время. Пока ты будешь позволять сжигать наше священное писание — Коран, рвать его, а на этом фоне не будут действовать твои правоохранители, мы не скажем "да" твоему вступлению в НАТО", — сказал президент.

В свою очередь, подчеркнул он, Турция положительно относится к намерению Финляндии присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Напряжение между Анкарой и Стокгольмом

Несколько недель назад Эрдоган впервые назвал условие, при котором он согласится одобрить вступление Швеции в НАТО. По его словам, страна должна выдать Анкаре около 130 террористов. Впрочем, Стокгольм этого не делает.

Впрочем, впоследствии возникло новое обострение между странами. Причиной стала акция лидера ультраправой партии Расмуса Палудана, который 21 января публично сжег у посольства Турции в Стокгольме экземпляр Корана.

К слову, до этого во время акции курдской организации в Стокгольме возле мэрии было "повешено" чучело, которое символизировало турецкого президента. Тогда спикер Эрдогана Фахреттин Алтун назвал акцию "доказательством того, что шведские власти не сделали необходимых шагов против терроризма, как они утверждали в последнее время".

Тем временем в Швеции прокомментировали недовольство Турции по вступлению в Альянс. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем говорит, что страна находится на последних этапах переговоров с Анкарой относительно членства в НАТО.

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