"Не слышали, не видели": Зеленский прокомментировал мирный план Трампа

Президент Украины подчеркнул, что не общается с Трампом "за кадром", все его встречи и разговоры публичны.

Готового плана президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине пока нет. Работа над ним, вероятно, только начнется в этом месяце.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist, состоявшемся в Киеве во вторник, 11 февраля.

"Я не знаю, с кем разговаривает президент Трамп. Мы получаем это, как и вы, как и все остальные, из общих источников. Это первое. Второй момент — как часто мы общаемся. Как я уже сказал, запланированы встречи. Я больше ничего не могу добавить", – сказал Зеленский.

Он отметил, что команды Украины и США постоянно проводят телефонные разговоры, но между лидерами государств "было несколько встреч и несколько звонков".

"В сентябре у нас была встреча, после нее было несколько звонков. Все мои звонки, все мои разговоры с Трампом публичны. У меня не было никаких встреч или звонков за кадром", – подчеркнул украинский президент.

В отношении мирного плана Трампа Зеленский заявил: он уверен, что готового плана пока не существует.

"Почему? Потому что план не может быть сугубо американским. Потому что война идет именно здесь [в Украине, а не в Америке – ред.]. И без нашей совместной работы, без консультаций с нами, я думаю, это не может быть полноценным. Команда президента Трампа, вероятно, имеет определенные наработки. Я уверен, что имеет, потому что для них это очень важный вопрос. Но мы еще не видели этих событий. Мы их не видели и предложений не слышали", – заметил Зеленский.

По его мнению, активная работа над мирным планом только начнется в феврале, потому что после начала президентского срока приоритетом для Дональда Трампа ожидаемо являются внутренние проблемы Соединенных Штатов.

"По крайней мере, это то, что мы видим в открытом доступе, и другой информации у меня нет", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский не удивится, если команды Трампа и Путина имеют какие-либо контакты. В этом контексте Зеленский акцентировал внимание на опасности каких-то решений, принятых без Украины.

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