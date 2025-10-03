Не смог ответить, чей Крым: в Литве возник скандал с министром культуры

Литва / © pixabay.com

Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс объявил о своей отставке по требованию премьер-министра Инги Ругинене. Однако министр отказался признавать собственные просчеты, заявив, что идет из-за «усиленного давления» и угрозы безопасности его семьи.

Об этом пишет LRT.

Заявление Адомавичюса на пресс-конференции было нечетким и содержало противоречивые месседжи. Он выразил благодарность сообществу, но было непонятно, какой именно. Также поблагодарил политикам, но основной акцент сделал на давлении, которое делает невозможным «безопасно находиться даже на улице». Министр также выразил сомнительную гордость тем, что благодаря его скандальному лицу «внимание привлечено» к культуре, которая, по его мнению, стала «важнейшим элементом государства».

Последней каплей, побудившей премьер-министр требовать отставки, стал инцидент с журналисткой lrytas.lt. Министр не смог прямо ответить, кому принадлежит Крым, и обвинил репортер в провокации.

«Поэтому сегодня, ради безопасности своей семьи, учитывая все сообщество, чтобы не разрушать правительство, а помочь ему и дальше выполнять работу, могу сказать: я ухожу с поста министра культуры и в ближайшее время передам заявление Инге Ругинене», — заявил Адамаявичюс.

Отставка обострила политическую ситуацию: Литовская Социал-демократическая партия сразу собрала коалиционный совет (при участии Зари Немана и Союза крестьян и зеленых Литвы), чтобы обсудить будущее правительства.

Кандидатура Адомавичюса изначально вызвала сильное недовольство культурного сообщества. У него не было глубоких связей с сектором, кроме окончания художественной школы. В министерское кресло он пришел с должности советника вицеспикера Сейма, а до этого был коммерческим директором семейной компании Bravopasta, занимающейся производством макарон.

Напомним, министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс от ультраправой партии «Заря Немана» считает вопрос о принадлежности Крыма провокационным. Именно поэтому он отказался отвечать на него. Литовский политик заявил, что «это провокационный вопрос», а потому, подчеркнул он, «даже не будем подходить к нему».

