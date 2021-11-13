"Не смог встать с кровати": гражданская жена сообщила, что состояние Саакашвили "серьезно ухудшилось"

"Не смог встать с кровати": гражданская жена сообщила, что состояние Саакашвили "серьезно ухудшилось"

Политика должны вакуировать в реанимацию.

Состояние экс-президента Грузии Михеила Саакашвили настолько ухудшилось, что его нужно эвакуировать в реанимацию.

Об этом утверждает его гражданская жена и нардеп Украины Елизавета Ясько.

Также читайте Зеленский обсудил ситуацию с Саакашвили с премьером Грузии: о чем шла речь

"Буквально только что (вечер 13 ноября) состояние Михеила Саакашвили серьезно ухудшилось. Он не смог встать с постели. Сейчас его должны эвакуировать в реанимацию! Но куда? В ужасной тюрьме без медицинского оборудования в Глдане. Пригнали реанимобиль в тюрьму", — написала Ясько в Facebook.

Она также передала слова врача Саакашвили Николоза Кипшидзе, который находится внутри: "Время идет, друзья. Чудес не бывает. Нашему президенту с каждым днем становится все хуже. Решением будет его смерть, другого в медицине нет".

Лиза Ясько рассказала, почему Михаил Саакашвили решил прекратить 40-дневную голодовку

Напомним:

1 октября в Грузии Михеила Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку. Из-за ухудшения здоровья 8 ноября Саакашвили перевели из тюрьмы №12 в Руставе в Глданскую тюремную больницу №18.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку