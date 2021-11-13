"Не смог встать с кровати": гражданская жена сообщила, что состояние Саакашвили "серьезно ухудшилось"

Политика должны вакуировать в реанимацию.
Состояние экс-президента Грузии Михеила Саакашвили настолько ухудшилось, что его нужно эвакуировать в реанимацию.
Об этом утверждает его гражданская жена и нардеп Украины Елизавета Ясько.
"Буквально только что (вечер 13 ноября) состояние Михеила Саакашвили серьезно ухудшилось. Он не смог встать с постели. Сейчас его должны эвакуировать в реанимацию! Но куда? В ужасной тюрьме без медицинского оборудования в Глдане. Пригнали реанимобиль в тюрьму", — написала Ясько в Facebook.
Она также передала слова врача Саакашвили Николоза Кипшидзе, который находится внутри: "Время идет, друзья. Чудес не бывает. Нашему президенту с каждым днем становится все хуже. Решением будет его смерть, другого в медицине нет".
Напомним:
- 1 октября в Грузии Михеила Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.
- Из-за ухудшения здоровья 8 ноября Саакашвили перевели из тюрьмы №12 в Руставе в Глданскую тюремную больницу №18.
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