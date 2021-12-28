"Не собираюсь согласовывать с Зеленским": Порошенко уточнил, когда может вернуться в Украину

"Не собираюсь согласовывать с Зеленским": Порошенко уточнил, когда может вернуться в Украину

Он обещает ответить на все вопросы.

Пятый президент Украины Петр Порошенко подтвердил свое намерение вернуться в Украину в первой половине января 2022 года.

Об этом сообщает "5 канал".

"В первой половине января я точно, согласно своему графику, который не собираюсь согласовывать с Зеленским, вернусь в Украину. И дам ответы на все вопросы. И по поводу государственной измены, и по поводу финансирования терроризма", — рассказал Петр Порошенко в интервью ю СМИ в понедельник.

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Пятого президента подозревают в государственной измене. Речь идет о покупке Украиной угля у ОРДЛО в первые годы войны при посредничестве Виктора Медведчука.

Сам Петр Порошенко сейчас находится за границей, но обещает вернуться в первой половине января.

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