"Не состоится в ближайшее время": обозреватель The Economist оценил шансы освобождения Крыма

Военный обозреватель не видит прямого военного пути к освобождению Крыма в результате наземного наступления.

Военный обозреватель The Economist Шашанк Джоши считает, что вероятность освобождения Крыма в ближайшие 12 месяцев очень низка.

Об этом он заявил в интервью "УП".

По мнению эксперта, вероятность увольнения Крыма связана с истощением России в этой войне.

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"Сейчас вероятность освобождения Крыма в ближайшие 12 месяцев очень низкая. Если мы окажемся в ситуации, когда эта война будет продолжаться несколько лет, и Украина сможет выстоять в этой кампании, не испытав политическое, экономическое и военное истощение, то я думаю, что все возможно – включая определенный уровень потрясений в России, который может привести к освобождению Крыма", – говорит Шашанк Джоши.

В то же время, военный обозреватель не видит прямого военного пути к освобождению Крыма в результате наземного наступления.

"Если Крым и будет освобожден, то я подозреваю, что это будет частью гораздо более широкого урегулирования войны, которое не произойдет в ближайшее время. И иногда я волнуюсь, что это может быть невозможным при жизни этого российского президента", – подытожил он.

Ранее мы писали, какие ракеты могут помочь ВСУ освободить Крым и стать ужасом для России.

Напомним, бывший командир полка "Азов" и заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что Крым придется возвращать военным путем, потому что РФ не понимает никакого другого языка кроме языка силы.

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