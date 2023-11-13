"Не состоится в ближайшее время": обозреватель The Economist оценил шансы освобождения Крыма

Военный обозреватель не видит прямого военного пути к освобождению Крыма в результате наземного наступления.
Военный обозреватель The Economist Шашанк Джоши считает, что вероятность освобождения Крыма в ближайшие 12 месяцев очень низка.
Об этом он заявил в интервью "УП".
По мнению эксперта, вероятность увольнения Крыма связана с истощением России в этой войне.
"Сейчас вероятность освобождения Крыма в ближайшие 12 месяцев очень низкая. Если мы окажемся в ситуации, когда эта война будет продолжаться несколько лет, и Украина сможет выстоять в этой кампании, не испытав политическое, экономическое и военное истощение, то я думаю, что все возможно – включая определенный уровень потрясений в России, который может привести к освобождению Крыма", – говорит Шашанк Джоши.
В то же время, военный обозреватель не видит прямого военного пути к освобождению Крыма в результате наземного наступления.
"Если Крым и будет освобожден, то я подозреваю, что это будет частью гораздо более широкого урегулирования войны, которое не произойдет в ближайшее время. И иногда я волнуюсь, что это может быть невозможным при жизни этого российского президента", – подытожил он.
Ранее мы писали, какие ракеты могут помочь ВСУ освободить Крым и стать ужасом для России.
Напомним, бывший командир полка "Азов" и заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что Крым придется возвращать военным путем, потому что РФ не понимает никакого другого языка кроме языка силы.
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