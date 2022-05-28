"Не совсем понимает или не хочет это делать": Зеленский ответил, как Путин так неправильно оценил Украину

"Не совсем понимает или не хочет это делать": Зеленский ответил, как Путин так неправильно оценил Украину

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, как президент России Владимир Путин мог так неправильно оценить Украину перед вторжением. В частности, по мнению главы государства, глава Кремля не понимает, что украинцы не хотят быть частью русского мира.

Зеленский также сказал, что Путин тоже немного переоценил свою армию.

Об этом президент рассказал в интервью проекту Nieuwsuur нидерландского телеканала NOS.

"Мне кажется, что он (Путин – ред.) просто не совсем понимает или не хочет это делать. Или не понимает, что здесь люди не хотят быть частью русского мира, частью Российской Федерации. Люди хотят просто жить в своем государстве. Он, наверное, и немного переоценил свою армию, мне так кажется", – рассказал Зеленский.

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Он также выразил мнение, что Украине помогает приобретенный опыт с начала войны еще в 2014 году.

Тогда журналистка спросила: "Вы тоже недооценили Путина? Потому что у Вас была информация от США несколько месяцев назад о военном вторжении, но Вы ничего не делали, пока Россия не вторглась".

"Во-первых, наша страна готовилась. Мы знали, что это может быть в любой момент", – ответил президент.

Напомним, Зеленский рассказал, что государству еще за год до войны предлагали "бить в колокола, рыть окопы, вывозить людей из государства", однако это могло бы поставить крест на экономике Украины.

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