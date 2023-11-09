"Не созрела для членства": что предлагает Венгрия Украине вместо вступления в ЕС

В Венгрии снова набросились на Украину с критикой.

В правительстве Венгрии призвали ЕС не вступать в переговоры о членстве с Украиной из-за невыполнения Киевом условий для вступления.

Об этом заявил глава администрации венгерского премьера Виктора Орбана Гергей Гуяш, передает Magyar Nemzet.

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"Мы солидарны с Украиной, мы всегда осуждали российскую агрессию, оказывали серьезную финансовую и гуманитарную поддержку, но это не меняет того факта, что Украина не выполняет условия, необходимые для переговоров с ЕС, и не выполняла их даже раньше, еще до войны. Или то речь идет об обещаниях, связанных с национальностью (о правах венгерского меньшинства. – Ред.), или Копенгагенских критериях (требования, которым нужно соответствовать стране, чтобы вступить в ЕС. – Ред.), или о состоянии коррупции", – сказал Гуяш .

По его словам, Будапешт соглашается с заявлением бывшего президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера о "тотально коррумпированной Украине", якобы "не созревшей до членства в ЕС".

Гуяш добавил, что Венгрия предложила Украине "привилегированное партнерство" вместо членства в ЕС.

Также он считает, что Евросоюз нуждается в новой стратегии в отношении Украины.

Ранее сообщалось, что Венгрия угрожает блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз. Будапешт обвиняет Киев в подавлении прав венгерских нацменьшинств.

В украинском правительстве ответили, что отправили в Будапешт специальную делегацию по решению этого вопроса.

Также начальник МИД Венгрии Петер Сиярто считает, что Украина не может стать членом ЕС, поскольку "вступление Украины в Евросоюз принесет войну".

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