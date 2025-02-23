Не спешите обвинять США в предательстве: политолог оценил смену риторики Трампа

Глава Института Американистики Владислав Фарапонов считает, что смена риторики США еще не является 100-процентным доказательством каких-либо договоренностей Трампа с Путиным за спиной Украины.

Об этом он заявил в интервью "Еспресо".

"На уровне действий, пока существенно Соединенные Штаты не кидают нас, как говорится. На самом деле, несмотря на смену риторики, глобально нет каких-то индикаторов, что США и персонально Дональд Трамп уже распределили мир или договорились за нашей спиной, абсолютно не учтя наши интересы. Мне кажется, это преувеличение. Потому что для Трампа до сих пор, к сожалению или к счастью, но, по крайней мере, очевидно, важна идея скорой победы, чтобы он мог сказать, что никто не смог эту войну хотя бы приостановить, а он смог. Эта идея им продолжает руководить", – сказал политолог.

Он отметил, что через месяц своего президентства Трамп и его команда уже должны были понять, "что не все, как говорится, однозначно", и что скоро закончить войну им не удастся. Особенно потому, что в Украине хорошо слышат "залпы потенциальных переговоров", напомнил Фарапонов о 267 "Шахедах", которыми россияне атаковали Украину в ночь на воскресенье, 23 февраля.

"Поэтому я бы сказал, что на самом деле у нас есть, конечно, причины опасаться такой риторики, и что она может предусматривать, очевидно, непредсказуемые действия и потенциально давление, которое уже происходит на Украину относительно этого соглашения, и так же может быть относительно определенной договоренности о прекращении огня. Опять же, если это произойдет", – считает политолог.

Владислав Фарапонов добавил, что, по его мнению, пока рано винить Вашингтон в антиукраинских настроениях и предательстве.

Напомним, по словам экс представителя США по вопросам Украины, соглашение об ископаемых не является циничной попыткой Трампа воспользоваться Украиной. Оно имеет смысл для Украины, поэтому его следует воспринимать серьезно.

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