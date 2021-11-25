"Не стоит этого делать": в МИД пригрозили России в случае нового нападения на Украину

"Не стоит этого делать": в МИД пригрозили России в случае нового нападения на Украину

В случае нового этапа агрессии РФ понесет политические, экономические и человеческие потери, говорит Кулеба.

Новое возможное нападение России на Украину будет слишком дорого стоить РФ. Сейчас дипломаты работают над тем, чтобы организовать высокий уровень международной поддержки, чтобы не было новой волны войны.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

"Мы не пытаемся понять, что в голове Путина. Это неблагодарное дело. Мы работаем над тем, чтобы в нем появилось четкое понимание: новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить, поэтому не стоит этого делать. Украина выступает за комплексный пакет противодействия агрессивным намерениям Кремля", — заявил Кулеба.

По его словам, речь идет о политическом и экономическом сдерживании России, а также военной помощи Украине.

"В ряде мировых столиц разрабатываются конкретные экономические меры, способные предпринять больно российской экономике и кошелькам российских богачей... В Москве должны четко осознать, какие политические, экономические и человеческие потери она понесет в случае нового этапа агрессии", — добавил министр.

Напомним, что Российская Федерация сконцентрировала на границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, о чем на прошлой неделе заявил президент Владимир Зеленский.

Кроме того, США поделились с европейскими союзниками разведывательными данными, в том числе картами, показывающими наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому, широкомасштабному прорыву в Украину из нескольких мест.

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