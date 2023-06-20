Не стоит измерять результат работы сил обороны исключительно населенными пунктами — Маляр о контрнаступлении

Нашим защитникам сложно продвигаться, ведь враг бросил все силы, чтобы остановить наступление.
Противник не будет сдавать позиции легко, и мы должны настроиться на то, что это будет жесткий поединок.
Об этом заявила заместитель главы Министерства обороны Анна Маляр.
Собственно, то, что сейчас и происходит.
Не следует измерять результат работы сил обороны исключительно населенными пунктами и пройденными километрами. Потому что критериев эффективности военных действий гораздо больше.
Продолжающаяся операция имеет несколько задач и военные эти задачи выполняют.
Они двигаются, потому что должны были двигаться. И самый большой удар еще впереди.
Несмотря на то, что наши войска наступают на нескольких направлениях юга, враг концентрирует немало своих усилий именно на востоке и продолжает наступать. Для врага основное направление наступления именно там, ведь агрессор не оставляет цель выйти на границы Донецкой и Луганской областей.
Сейчас горячо и на востоке, и на юге.
Генерал Марк Милли считает, что на контрнаступление Украины уйдет значительное время, и за это придется заплатить высокую цену.
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