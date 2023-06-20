Не стоит измерять результат работы сил обороны исключительно населенными пунктами — Маляр о контрнаступлении

Нашим защитникам сложно продвигаться, ведь враг бросил все силы, чтобы остановить наступление.

Противник не будет сдавать позиции легко, и мы должны настроиться на то, что это будет жесткий поединок.

Об этом заявила заместитель главы Министерства обороны Анна Маляр.

Собственно, то, что сейчас и происходит.

Не следует измерять результат работы сил обороны исключительно населенными пунктами и пройденными километрами. Потому что критериев эффективности военных действий гораздо больше.

Продолжающаяся операция имеет несколько задач и военные эти задачи выполняют.

Они двигаются, потому что должны были двигаться. И самый большой удар еще впереди.

Несмотря на то, что наши войска наступают на нескольких направлениях юга, враг концентрирует немало своих усилий именно на востоке и продолжает наступать. Для врага основное направление наступления именно там, ведь агрессор не оставляет цель выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Сейчас горячо и на востоке, и на юге.

Генерал Марк Милли считает, что на контрнаступление Украины уйдет значительное время, и за это придется заплатить высокую цену.

Читайте также:

Это не боевик, это - война: дрон вживую показал контрнаступление украинских десантников