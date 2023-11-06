"Не стройте иллюзий": Подоляк назвал реальную цель России, которая "хочет" переговоров

Подоляк подчеркнул, что "единственный правильный путь" – "оружие, оружие и еще раз оружие для Украины".

Россию не интересуют переговоры о мире и дипломатическом урегулировании войны против Украины. Страна-агрессор на самом деле стремится к "миру" ради оперативной паузы.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Сети.

В контексте предлагаемых агрессором переговоров Подоляк подчеркнул, что главное, что интересует Россию – обязательная капитуляция Украины.

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"Кто вообще сказал, что Россию интересуют "переговоры", "дипломатическое урегулирование" и другие разговоры о мире? Россию на самом деле интересует только свой собственный непроигрыш в войне, обязательное сохранение части оккупированных территорий, безнаказанность за военные преступления, сохранение репутации ключевого "беспредельщика" среди специфических стран, а главное — обязательная капитуляция Украины", — говорится в заявлении.

Советник главы ОП добавил, что такая капитуляция может иметь разный вид: либо "ультимативно невыгодных соглашений", либо затяжной войны, либо глубокого внутриполитического кризиса.

"Не стройте иллюзий по поводу России! "Мир" для них – это лишь оперативная пауза, чтобы пройти через милитарно-пропагандистскую модернизацию и продолжить системно разрушать демократию", – подчеркнул Подоляк.

"Поэтому оружие, оружие и еще раз оружие для Украины. Это единственный верный путь", — добавил он.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о якобы готовности РФ к переговорам о "постконфликтном урегулировании кризиса в Украине" и о дальнейшем "сосуществовании" с Западом.

Однако президент Украины Владимир Зеленский 4 ноября заявил, что власти не намерены садиться за стол переговоров с Россией. Глава государства также сказал об отсутствии давления на этот счет со стороны западных партнеров.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский сказал правду о переговорах с Россией!

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