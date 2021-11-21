"Не существует никаких правил": Данилов назвал стягивание войск РФ к границам Украины "поднятием ставок"

Секретарь СНБО заверил, что Украина не допустит повторения ситуации 2014 года.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов обсудил с делегацией Сената США стягивание российских войск к границам Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Данилов считает, что "стягивая войска к украинской границе, Россия пытается максимально обострить ситуацию с безопасностью в регионе для поднятия ставок в будущих переговорах".
По его словам, испытание Россией новейших систем противоракетной обороны на своих спутниках говорит о том, что никаких правил для Кремля уже не существует.
Секретарь СНБО заверил американских партнеров, что Украина не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ агрессору.
Напомним, что британский премьер Борис Джонсон пояснил, что Великобритания поддерживает Украину не из-за враждебности к РФ, а из-за "приверженности демократии и свободе".
Британские СМИ сообщили, что Лондон готов перебросить спецназ в Украину из-за угрозы российского вторжения. В свою очередь начальник штаба обороны Соединенного Королевства Ник Картер заявил, что Британия должна быть готова к войне с Россией.
Тем временем украинская разведка заявила, что РФ готовит нападение на начало 2022-го.
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