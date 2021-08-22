"Не свидетельствует о желании угодить России": Меркель объяснила, почему не будет участвовать в Крымской платформе

"Не свидетельствует о желании угодить России": Меркель объяснила, почему не будет участвовать в Крымской платформе

Также она объяснила, почему в Украину на саммит не приедет министр иностранных дел Германии.

Канцлер Германии Ангела Меркель уверяет, что ее отсутствие на саммите Крымской платформы 23 августа не говорит о желании угодить России.

Об этом она заявила на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Корреспондент.net.

"Нет, это не говорит об этом (ее отсутствие — о желании угодить РФ — Ред.). Я четко сказала, что аннексию Крыма мы считаем нарушением международного права. Здесь ничего не изменилось", — отметила Меркель

Также она объяснила, почему в Украину на саммит не приедет министр иностранных дел Германии.

"Мы говорили о том, что приедет на Крымскую платформу наш министр иностранных дел, и днем ​​ранее я приеду (в Украину). То, что наш министр сейчас не приедет, не связано с нашими отношениями с Россией, а лишь с тем, какая ситуация сложилась сейчас в Афганистане. Поэтому мы сейчас отправляем сюда нашего министра энергетики и экономики, который имеет такой же ранг, как министр иностранных дел ", — подчеркнула Меркель.

Напомним:

Хайко Маас срочно отменил свое участие в Крымской платформе из-за событий в Афганистане. Федеральный министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмаер возглавит немецкую делегацию, которая прибудет в Киев для участия в учредительном саммите Крымской платформы.

в Крымской платформе из-за событий в Афганистане. Федеральный министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмаер возглавит немецкую делегацию, которая прибудет в Киев для участия в учредительном саммите Крымской платформы. На первом саммите Крымской платформы согласовали присутствие 44 государства и организации , из них — 14 глав государств, правительств и ЕС.

, из них — 14 глав государств, правительств и ЕС. Однако, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, из-за давления России одна страна отказалась от участия в Крымской платформе "в последний момент".

"Крымская платформа": кого ждет президент и о чем будут говорить на саммите

Автор: Елена Вус

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