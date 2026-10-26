«Не сядет за серьезные переговоры»: Сибига назвал условие, при котором Россия не пойдет на мир

Андрей Сибига / © Associated Press

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Москва не будет соглашаться на полноценные мирные переговоры, пока будет рассчитывать достичь своих целей посредством внешнего давления на Киев.

Об этом глава украинского МИД написал в социальной сети X.

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По словам Сибиги, Кремль стремится реализовать цели полномасштабного вторжения не только благодаря военным действиям, но и путем принуждения Украины к уступкам с помощью других государств.

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«Пока Россия верит, что может достичь целей своего вторжения — целей, которые она не может достичь на поле боя, — заставив кого-то давить на Украину, чтобы та капитулировала, она не сядет за серьезные переговоры», — подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что достижение справедливого мира нуждается в сохранении единства международных партнеров и последовательном усилении давления на государство-агрессора.

Сибига также отреагировал на заявление помощника президента РФ Юрия Ушакова, признавшего, что в Москве рассчитывали на давление администрации США на Украину после саммита на Аляске.

По замыслу российской стороны, Вашингтон должен склонить Киев к территориальным уступкам. Однако, по словам Ушакова, следует, что ожидаемого развития событий в Кремле не дождались.

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На фоне этих заявлений глава украинского МИД отметил важность продолжения международной помощи Украине и усиления давления на Москву. По его словам, международное единство остается важным фактором в достижении справедливого мира.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что преждевременное ослабление санкций может лишить Запад важного рычага давления еще до того, как станет ясен результат переговоров.

Мы ранее информировали, что в Кремле заявили, что после 4 ноября Россия готова вернуться к переговорному процессу в трехстороннем формате с участием США и Украины.

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