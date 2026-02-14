Не территории: шокирующая правда, что является настоящим препятствием к миру в Украине

Владимир Путин. / © Associated Press

Отказ «фюрера» РФ Владимира Путина от значимых западных гарантий безопасности для Украины является большим препятствием для предстоящего мирного соглашения, чем позиция Киева по передаче своих территорий оккупанту.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Американские специалисты отмечают, что Кремль постоянно пытается изобразить Украину как главное препятствие на пути к миру, чтобы скрыть свой отказ идти на уступки и участвовать в добросовестных переговорах. Кроме того, Москва постоянно тормозит и затягивает мирные переговоры и удваивает усилия по достижению первоначальных военных целей Путина.

Цели включают в себя полный вывод ВСУ с территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей; отказ Киева от своих стремлений к членству в НАТО и обязательства по нейтралитету; демилитаризацию и денацификацию Украины; международное признание незаконных аннексий РФ четырех украинских областей и в международных соглашениях; и отмена всех западных санкций против России.

В то же время, Украина, отмечают в ISW, предложила значительные уступки некоторым требованиям Москвы в своем стремлении к миру — при условии, что Киев получит гарантии безопасности.

«Кремль пытается отвлечь внимание от того факта, что отказ РФ от компромисса является главным препятствием на пути к миру. Россия лживо настаивает на том, что нежелание Украины идти на территориальные уступки без гарантий безопасности является единственным препятствием на пути к миру, тем самым перенаправляя давление США из России в Украину», — говорится в отчете.

Аналитики считают, что Кремль, вероятно, видит возможность манипулировать процессом переговоров под руководством США, превратив его в еще одно средство, посредством которого Россия может достичь своих неизменных военных и политических целей, которых ей не удалось достичь почти за четыре года войны.

Требование страны-агрессоры по выводу войск из Донбасса без предварительных условий и от прекращения огня для проведения переговоров является еще одним свидетельством того, что Российская Федерация не примет ничего, кроме своих полных военных требований.

Более того, подчеркивают в Институте изучения войны, Москва постоянно удваивает свои довоенные требования, которые выходят за пределы Украины и включают требования НАТО, и отмечает, что Россия будет стремиться достичь этих целей военным путем, если не сможет — дипломатическим.

«Кремль стремится балансировать между демонстрацией силы своему населению и союзника, а также привлечением США к переговорам в достаточной степени, чтобы избежать дополнительного давления Вашингтона, продолжая достигать своих военных и политических целей в Украине», — добавляют в ISW.

Напомним, губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом призвал действовать более жестко против Путина. В США считают, что единственным эффективным инструментом сдерживания русского диктатора является демонстрация силы, в то время как любые проявления слабости только поощряют агрессора.

В то же время президент Финляндии Александр Стубб отмечает, что Путин уже потерпел стратегическое поражение. В частности, по его словам, фюрер хотел сделать Украину русской, однако она стала европейской.